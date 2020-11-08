Вартовчане сообщили о гоняющих по городу пьяных подростках, которые устроили несколько ДТП

В Нижневартовске накануне ночью пьяные подростки несколько раз попали в ДТП на ВАЗе. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Приключения веселой компании сняли на видео. Ролик опубликован в нескольких городских пабликах. Очевидцы рассказывают, что парни перевернули машину, снесли светофор на улице Интернациональная, а потом с помощью проезжающих мимо автомобилистов поставили ее на колеса и уехали кататься. Сумасшедший ВАЗ заметили и в других районах города, где они «носились по дворам и чудом машины не поразбивали».

«Позже поступило сообщение о том, что всё те же подростки въехали в подъезд жилого дома на улице Маршала Жукова. Прибывшие сотрудники ГИБДД обнаружили автомобиль уже на стоянке», – сообщает «Сейчас | Нижневартовск».

Получить официальный комментарий в полиции по поводу произошедшего на момент публикации новости не удалось.