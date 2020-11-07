Югорчан просят помочь найти двух пропавших людей

В Югре разыскивается Головченко Татьяна Александровна 1989г.р. и ее сын — Маркелов Алексей, 2010г.р.

«В сентябре 2020 года уехали из дома, расположенного в станице Успенская, Белоглинского района, Краснодарского края на поезде в г. Нижневартовск, и по настоящее время их местонахождение не установлено», — сообщается в ориентировке.

Женщине на вид 40 лет, рост 170 см, плотного телосложения, волосы темные до плеч, глаза голубые. Ребенку на вид 10-12 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза светлые.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят сообщать информацию в полицию по телефону 102.