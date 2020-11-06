Житель Нижневартовска, захвативший банк ради Ольги Бузовой, отравлен на принудительное лечение

Житель Нижневартовска Алексей Барышников, который в мае 2020 года захватил отделение «Альфа-банка» в Москве, отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Инцидент произошел на Земляном Валу. Мужчина зашел в зону ожидания кредитного учреждения и заявил, что помещение заминировано. Он взял в заложники шестерых человек. Среди требований захватчика была встреча с Ольгой Бузовой, которую он винил во всех своих бедах. Сотрудникам банка удалось сообщить о случившемся в правоохранительные органы. В ходе спецоперации заложников освободили, а захватчика задержали.

Ранее была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, по результатам которой мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении. «В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», – отмечали в ведомстве.