30 молодых людей устроили массовую драку за гаражами в Нижневартовске

В Нижневартовске вчера, 5 ноября, в районе гаражей близ улицы Северная произошла массовая драка – 30 человек устроили потасовку. Среди дебоширов были и несовершеннолетние.

«Полиции удалось задержать 15 человек. Среди них были 10 уже взрослых людей возрастом порядка 20 лет и пять несовершеннолетних 17 лет. Холодное оружие не применялось. Причина драки устанавливается», – рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Отмечается, что всем участникам драки, которым исполнилось 18 лет, вменяют статью за мелкое хулиганство. А вот за оплошность участников помладше будут отвечать уже родители.