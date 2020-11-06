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Вартовчанин из ревности убил мужчину, а его собутыльники вынесли тело в подъезд

В Нижневартовске убили мужчину, а труп вынесли в подъезд. Убийца продолжил веселье со своей компанией на даче

Вартовчанин из ревности убил мужчину, а его собутыльники вынесли тело в подъезд
Фото: pixabay.com

В Нижневартовске мужчина убил своего собутыльника. После этого все участники застолья тело вынесли в подъезд, а затем поехали на дачу, продолжать веселиться. Инцидент произошел накануне, 4 ноября, на улице Мира, 36А.

По версии следствия, во время застолья между 33-летним подозреваемым и 51-летним югорчанином произошел конфликт на почве ревности к хозяйке квартиры, в ходе которого мужчины подрались. Злоумышленник причинил множественные травмы внутренних органов оппоненту, из-за чего тот скончался.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается», – рассказали в пресс-службе СК Югры.


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Сегодня в 12:36, просмотров: 878, комментариев: 0
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