Частный медцентр Нижневартовска организовал тестирование пациентов на COVID-19 в чуме

Нижневартовцы опубликовали фото пункта сдачи теста на коронавирус. Филиал частного медцентра принимает пациентов прямо в хантыйском чуме. Пост негодования появился в группе «Инцидент | Нижневартовск» во ВКонтакте: «Сначала офигели от помещений. Даже слова трудно подобрать. Я понимаю, что сейчас всем тяжело, но вы хоть ручки в юрте положите, чем анкеты заполнять».

Автор также пишет, что ни о каких мерах эпидбезопасности речи не идет: в самом помещении, если это можно так назвать, температура воздуха низкая, средства индивидуальной защиты никто не использует.

Публикация стала предметом обсуждения и потешек для комментаторов. Читатели вспоминают, как в ковидных условиях в уличных палатках проводилось голосование по поправкам к Конституции, сравнивая эти события с сегодняшними.