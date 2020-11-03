Число умерших от коронавируса жителей Югры достигло 256

Еще четыре жителя Югры не смогли пережить пандемию. Таким образом, от COVID-19 в регионе умерло 256 человек. Об этом информирует местный оперативный штаб.

Напомним, что за сутки в округе выявили 189 новых случаев заражения коронавирусом. Состояние 142 пациентов тяжелое, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 114 человек, за весь период пандемии – 24 405 югорчан.

Больше всего заболевших выявили в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Меньше всего – в Радужном и Белоярском.