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189 югорчан заразились коронавирусом за сутки

Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 20 муниципалитетах Югры

189 югорчан заразились коронавирусом за сутки
фото: siapress.ru

В Югре за сутки выявили 189 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии 28 847 жителей округа оказались заражены. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 20 муниципалитетах региона:

  • Сургут – 53;
  • Ханты-Мансийск – 22;
  • Нижневартовск – 16;
  • Нягань – 13;
  • Урай – 12;
  • Нефтеюганский район – 11;
  • Нефтеюганск – 7;
  • Октябрьский район – 7;
  • Югорск – 6;
  • Березовский район – 6;
  • Кондинский район – 6;
  • Советский район – 6;
  • Мегион – 5;
  • Сургутский район – 5;
  • Нижневартовский район – 4;
  • Когалым – 3;
  • Ханты-Мансийский район – 3;
  • Пыть-Ях – 2;
  • Радужный – 1;
  • Белоярский – 1.

«На момент выявления у 122 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 57 зафиксирована пневмония, у 10 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 171 случае. По 18 контакты уточняются. Состояние 142 пациентов тяжелое, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба Югры.


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Сегодня в 10:25, просмотров: 374, комментариев: 0
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