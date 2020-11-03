Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 20 муниципалитетах Югры

В Югре за сутки выявили 189 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии 28 847 жителей округа оказались заражены. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 20 муниципалитетах региона:

Сургут – 53;

Ханты-Мансийск – 22;

Нижневартовск – 16;

Нягань – 13;

Урай – 12;

Нефтеюганский район – 11;

Нефтеюганск – 7;

Октябрьский район – 7;

Югорск – 6;

Березовский район – 6;

Кондинский район – 6;

Советский район – 6;

Мегион – 5;

Сургутский район – 5;

Нижневартовский район – 4;

Когалым – 3;

Ханты-Мансийский район – 3;

Пыть-Ях – 2;

Радужный – 1;

Белоярский – 1.

«На момент выявления у 122 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 57 зафиксирована пневмония, у 10 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 171 случае. По 18 контакты уточняются. Состояние 142 пациентов тяжелое, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба Югры.