Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 20 муниципалитетах Югры

В Югре за сутки выявили 189 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии 28 847 жителей округа оказались заражены. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые случаи выявлены в 20 муниципалитетах региона:
- Сургут – 53;
- Ханты-Мансийск – 22;
- Нижневартовск – 16;
- Нягань – 13;
- Урай – 12;
- Нефтеюганский район – 11;
- Нефтеюганск – 7;
- Октябрьский район – 7;
- Югорск – 6;
- Березовский район – 6;
- Кондинский район – 6;
- Советский район – 6;
- Мегион – 5;
- Сургутский район – 5;
- Нижневартовский район – 4;
- Когалым – 3;
- Ханты-Мансийский район – 3;
- Пыть-Ях – 2;
- Радужный – 1;
- Белоярский – 1.
«На момент выявления у 122 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 57 зафиксирована пневмония, у 10 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 171 случае. По 18 контакты уточняются. Состояние 142 пациентов тяжелое, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба Югры.