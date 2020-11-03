В Нягани преподаватели раскрыли незаконный заработок своего ученика

В Нягани школьник продавал наркотики, но о его заработке стало известно учителям. Теперь на ученика завели уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета Югры.

Было установлено, что югорчанин в декабре 2018 года вместе со знакомым купил запрещенные вещества в интернете. Злоумышленники сделали 27 закладок на территории города.

Несмотря на то, что школьник не встречался со своими покупателями, его странное поведение заметили педагоги. С парнем была проведена беседа, где он и раскаялся.

«В ходе дальнейших мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Нягань, задержан и подельник обвиняемого. При обыске у злоумышленников обнаружено и изъято более 60 мелких полимерных свертков с синтетическим наркотическим веществом общей массой более 125 грамм», – рассказали в СК Югры.

Отмечается, что уголовное дело будет передано в суд. Школьнику может грозить до 13 лет тюрьмы.