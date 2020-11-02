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Помощь пришла откуда не ждали: активисты «Молодой гвардии» проверят цены в аптеках

Сургутяне пожаловались на завышения цен в аптеках на противовирусные препараты, которые назначают пациентам с COVID-19

Помощь пришла откуда не ждали: активисты «Молодой гвардии» проверят цены в аптеках
Фото: siapress.ru

В сургутских аптеках цены на противовирусные препараты взлетели до небес. В редакцию siapress.ru поступило сообщение от читательницы, которая стала жертвой фармацевтических наценок. В одной аптеке на Каролинского, 12 сургутянка заплатила за «Арбидол» 227 рублей: «К сожалению, упаковка была последней, а на курс лечения нужно было купить еще две. Поэтому пришлось докупить таблетки в другой аптеке», – уточняет Неля Беликова. Еще две упаковки того же «Арбидола» влетели ей в копеечку – 1840 рублей (по 920 руб. за упаковку). При этом производитель, дозировка, количество таблеток абсолютно идентичны.

Чтобы разобраться в ситуации и выяснить, какие органы и ведомства контролируют аптеки на предмет завышения цен, мы сделали несколько звонков. Оказалось, что в городской администрации относительно этой проблемы обратиться не к кому. В местном Роспотребнадзоре посоветовали звонить в Росздравнадзор, который выдает лицензии аптечникам. В окружном депздраве также заявили, что «вопрос вне зоны ответственности департамента здравоохранения» и послали в тот же Росздравнадзор Югры. Однако туда нам дозвониться не удалось.

Помощь пришла откуда не ждали. На проблему обратили внимание члены общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Со 2 ноября активисты инициировали проверки в сургутских аптеках: «Сегодня запускаем мониторинг. Активисты МГЕР проверяют аптеки по месту жительства, наша комиссия партийного проекта «Народный контроль» проедет по крупным сетям. Результаты направим письмом на Росздравнадзор и в городское управление ГО и ЧС», – рассказал заместитель руководителя сургутского отделения «Молодой гвардии Единой России» Владислав Разгуляев.

Молодогвардейцам не впервой разоблачать недобросовестных предпринимателей: весной подобный мониторинг цен проводили в продуктовых магазинах, когда жертвами коронавируса стали лимон и имбирь. Тогда горе-бизнесменов взяли в узду и ситуация более или менее стабилизировалась. Надеемся, что результаты сегодняшних проверок не заставят себя ждать.


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02 ноября в 17:19, просмотров: 1333, комментариев: 6
Комментарии:
Швондер.
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02 ноября в 18:41
Будет нереальная помощь, если все мгеры, наши и народный фронт запретить. Как игил.
kosha
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02 ноября в 19:06
А официальные органы просто самоустранились . Получается лишние ?
sst
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02 ноября в 19:50
ну прямо тимур и его команда....разогнать армию дармоедов...
Флудер
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02 ноября в 22:46
В Чургуте в каждом доме по аптеке за исключением тех домов, в которых по 2 аптеки. Ну, перешли бы через дорогу, купили в другом месте. Бизнес на то и бизнес, он не будет продавать дешевле, если модно продать дороже.
Флудер
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02 ноября в 22:48
И вдогонку: Арбидол и МГЕР в одной статье - это очень символично ввиду их полной бесполезности, но коммерческой раскрученности.
йося
не нравится
02 ноября в 23:36
А енти МГЕР хто такие, отщипенцы от пресловутого ОБМ или самипосебешные бездельники
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