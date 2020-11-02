Сургутяне пожаловались на завышения цен в аптеках на противовирусные препараты, которые назначают пациентам с COVID-19

В сургутских аптеках цены на противовирусные препараты взлетели до небес. В редакцию siapress.ru поступило сообщение от читательницы, которая стала жертвой фармацевтических наценок. В одной аптеке на Каролинского, 12 сургутянка заплатила за «Арбидол» 227 рублей: «К сожалению, упаковка была последней, а на курс лечения нужно было купить еще две. Поэтому пришлось докупить таблетки в другой аптеке», – уточняет Неля Беликова. Еще две упаковки того же «Арбидола» влетели ей в копеечку – 1840 рублей (по 920 руб. за упаковку). При этом производитель, дозировка, количество таблеток абсолютно идентичны.

Чтобы разобраться в ситуации и выяснить, какие органы и ведомства контролируют аптеки на предмет завышения цен, мы сделали несколько звонков. Оказалось, что в городской администрации относительно этой проблемы обратиться не к кому. В местном Роспотребнадзоре посоветовали звонить в Росздравнадзор, который выдает лицензии аптечникам. В окружном депздраве также заявили, что «вопрос вне зоны ответственности департамента здравоохранения» и послали в тот же Росздравнадзор Югры. Однако туда нам дозвониться не удалось.

Помощь пришла откуда не ждали. На проблему обратили внимание члены общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Со 2 ноября активисты инициировали проверки в сургутских аптеках: «Сегодня запускаем мониторинг. Активисты МГЕР проверяют аптеки по месту жительства, наша комиссия партийного проекта «Народный контроль» проедет по крупным сетям. Результаты направим письмом на Росздравнадзор и в городское управление ГО и ЧС», – рассказал заместитель руководителя сургутского отделения «Молодой гвардии Единой России» Владислав Разгуляев.

Молодогвардейцам не впервой разоблачать недобросовестных предпринимателей: весной подобный мониторинг цен проводили в продуктовых магазинах, когда жертвами коронавируса стали лимон и имбирь. Тогда горе-бизнесменов взяли в узду и ситуация более или менее стабилизировалась. Надеемся, что результаты сегодняшних проверок не заставят себя ждать.