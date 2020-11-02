В ГИБДД Югры опасаются роста аварий на дорогах региона из-за гололедицы

В ближайшие дни во всех районах Югры прогнозируется возможность образования гололедицы. Это может привести к всплеску автоаварий, если водители и пешеходы не проявят бдительность, предупредили в Госавтоинспекции региона.

«Окружная Госавтоинспекция призывает водителей быть более внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а также выбирать оптимальный скоростной режим с учетом неблагоприятных условий. Необходимо исключить на дорогах беспорядочное маневрирование и резкое торможение, строго выполнять предписание дорожных знаков. Также следует более внимательно проезжать мимо остановок общественного транспорта и мест скопления пешеходов», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее из-за капризов погоды были введены временные дорожные знаки ограничения скорости 70 км/ч на опасных участках трасс региона.

По прогнозу Ханты-Мансийского ЦГМС, в ближайшие три дня погода в Югре будет неоднородной. Ночами столбики термометров будут опускаться до -3,-8 ºС, днем подниматься до 0,+5 ºС. Местами ожидаются небольшие осадки – снег и мокрый снег.