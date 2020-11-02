Кабмин РФ выделил ХМАО 63 млн рублей на лекарства для больных коронавирусом

Из резервного фонда правительства России распределено пять миллиардов рублей между регионами страны на обеспечение бесплатными лекарствами больных новой коронавирусной инфекцией. Югре выделено 63 миллиона рублей, Ямалу – 20 миллионов, Тюменской области – 57,8 миллиона рублей. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

«Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача», – пояснили в пресс-службе.

Также уточняется, что Михаил Мишустин поручил министрам здравоохранения и финансов в максимально короткие сроки довести деньги до регионов, чтобы руководители субъектов могли оперативно организовать закупки необходимых лекарств.

Ранее сообщалось, что в Югре из резервного фонда на покупку лекарств от коронавируса для граждан из групп риска выделили 151,3 млн рублей.