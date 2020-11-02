827 организаций ХМАО перевели сотрудников на дистант из-за коронавируса

К концу октября в Югре удаленно работали более 30 тысяч человек. Всего 827 организаций региона перевели сотрудников на дистант из-за COVID-19. Данные окружного департамента труда и занятости населения публикует оперштаб.

Частные предприятия перевели на удаленную работу десятую часть сотрудников – 18 447 человек. В органах власти различного уровня дистанционно работают более 17 тысяч человек.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова распорядилась перевести на дистанционную работу половину муниципальных и госслужащих.

На прошлой неделе стало известно, что Сургутнефтегаз оптимизировал производственные процессы. Часть сотрудников компании переведены на удаленную работу. Предприятия «Газпрома» в Югре постепенно переводят сотрудников на дистант с 28 сентября.