В Югорске подросток застрял в турбине самолета

В Югорске прошла успешная спасательная операция – 12-летнего подростка вызволили из турбины самолета-памятника ЯК-40. О происшествии рассказали в пресс-службе окружного управления МЧС.

Мальчик забрался в хвостовую часть самолета и не смог выбраться, потому что внутри было слишком скользко. Поняв, что оказался в западне, он начал звать на помощь. Крики услышал мужчина, который гулял рядом с собакой. Он и позвонил в дежурно-диспетчерскую службу.

Чтобы вызволить ребенка, спасателям понадобилась лестница и веревка. «По лестницам добрались до этой злосчастной турбины. Конструкция под наклоном, внутри гладкая цилиндрическая поверхность, все обледенелое, самому и взрослому не выбраться. Старались побыстрее достать парня, минут десять ушло на все про все», – рассказал помощник начальника дежурного караула Юрий Володькин.

Спасенный передан в руки медиков и родителей. Его жизни ничего не угрожает.