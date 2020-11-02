За день в Югре скончалось четыре пациента с лабораторно подтвержденным коронавирусом

Вновь за сутки умерло четыре пациента из Югры. Они проходили лечение от коронавируса. Таким образом, пережить пандемию не смогло 252 жителя региона. Об этом сообщает оперативный штаб.

Напомним, что за минувший день в округе выявили 193 новых случая заражения. Состояние 140 пациентов тяжелое, 100 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 95 человек, за весь период пандемии – 24 291 югорчанин.

Больше всего заболевших выявили в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Меньше всего – в Ханты-Мансийском районе и Мегионе.