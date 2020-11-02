Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 муниципалитетах Югры

В Югре за минувший день коронавирусом заразились 193 человек. Так, за весь период пандемии диагноз подтвердился у 28 658 жителей округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи выявили в 18 муниципалитетах региона:
- Сургут – 73;
- Ханты-Мансийск – 21;
- Нижневартовск – 12;
- Сургутский район – 10;
- Кондинский район – 10;
- Урай – 9;
- Нягань – 9;
- Покачи – 7;
- Радужный – 6;
- Нефтеюганский район – 6;
- Нижневартовский район – 6;
- Лангепас – 5;
- Советский район – 5;
- Октябрьский район – 5;
- Югорск – 5;
- Когалым – 2;
- Ханты-Мансийский район – 1;
- Мегион – 1.
«На момент выявления у 131 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 54 зафиксирована пневмония, у 8 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 146 случаях. По 47 контакты уточняются. Состояние 140 пациентов тяжелое, 100 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.