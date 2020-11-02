Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 муниципалитетах Югры

В Югре за минувший день коронавирусом заразились 193 человек. Так, за весь период пандемии диагноз подтвердился у 28 658 жителей округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявили в 18 муниципалитетах региона:

Сургут – 73;

Ханты-Мансийск – 21;

Нижневартовск – 12;

Сургутский район – 10;

Кондинский район – 10;

Урай – 9;

Нягань – 9;

Покачи – 7;

Радужный – 6;

Нефтеюганский район – 6;

Нижневартовский район – 6;

Лангепас – 5;

Советский район – 5;

Октябрьский район – 5;

Югорск – 5;

Когалым – 2;

Ханты-Мансийский район – 1;

Мегион – 1.

«На момент выявления у 131 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 54 зафиксирована пневмония, у 8 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 146 случаях. По 47 контакты уточняются. Состояние 140 пациентов тяжелое, 100 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.