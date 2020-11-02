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За день в Югре COVID-19 подтвердился у 193 человек

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 муниципалитетах Югры

За день в Югре COVID-19 подтвердился у 193 человек
фото: siapress.ru

В Югре за минувший день коронавирусом заразились 193 человек. Так, за весь период пандемии диагноз подтвердился у 28 658 жителей округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявили в 18 муниципалитетах региона:

  • Сургут – 73;
  • Ханты-Мансийск – 21;
  • Нижневартовск – 12;
  • Сургутский район – 10;
  • Кондинский район – 10;
  • Урай – 9;
  • Нягань – 9;
  • Покачи – 7;
  • Радужный – 6;
  • Нефтеюганский район – 6;
  • Нижневартовский район – 6;
  • Лангепас – 5;
  • Советский район – 5;
  • Октябрьский район – 5;
  • Югорск – 5;
  • Когалым – 2;
  • Ханты-Мансийский район – 1;
  • Мегион – 1.

«На момент выявления у 131 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 54 зафиксирована пневмония, у 8 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 146 случаях. По 47 контакты уточняются. Состояние 140 пациентов тяжелое, 100 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.


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Сегодня в 10:33, просмотров: 134, комментариев: 0
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