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В Югре болельщиков допустят к соревнованиям, если у них есть прививка от гриппа

Спортивные учреждения Югры будут работать по новым правилам

В Югре болельщиков допустят к соревнованиям, если у них есть прививка от гриппа
фото: pixabay.com

В Югре ввели новые правила работы для спортивных организаций. Теперь для допуска к соревнованиям спортсмены должны иметь отрицательный тест на COVID-19, а болельщики в обязательном порядке иметь прививку от гриппа. Такие требования уже утвердил местный оперативный штаб.

«Теперь каждый пришедший на спортивное мероприятие должен будет иметь прививку от гриппа. Это правило распространяется не только на персонал спортучреждения и спортсменов, но также на гостей и волонтеров», – сообщили в пресс-службе правительства округа.

Отмечается, что спортсмены должны пройти тест за два дня для участия в соревнованиях регионального масштаба, за три – для российских и всероссийских. Если мероприятие будет дольше недели, тест необходимо проходить раз в семь дней.


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Сегодня в 21:27, просмотров: 217, комментариев: 0
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