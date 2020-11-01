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Четыре югорчанина не смогли победить болезнь

За сутки в Югре от коронавируса умерло четыре пациента

Четыре югорчанина не смогли победить болезнь
фото: siapress.ru

В Югре за сутки от коронавируса скончалось четыре человека. Таким образом, за весь период пандемии 248 пациентов не смогли победить болезнь. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что за прошедший день в регионе выявили 194 новых случев заболевания COVID-19. Состояние 127 пациентов тяжелое, 95 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 92 человека, за весь период пандемии – 24 196 югорчан.

Больше всего инфицированных обнаружили в Сургуте, Ханты-Мансийске и Когалыме. Меньше всего – в Нефтеюганске, Пыть-Яхе и Белоярском районе.


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Сегодня в 10:45, просмотров: 460, комментариев: 0
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