За весь период пандемии коронавирус был подтвержден у более чем 28 тысяч жителей Югры

В Югре за минувший день коронавирусом заразились 194 человека. Таким образом, за весь период пандемии диагноз подтвердился у 28 465 жителей региона. Об Этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 22 муниципалитетах региона:

Сургут – 45;

Ханты-Мансийск – 19;

Когалым – 16;

Урай – 16;

Нягань – 16;

Нижневартовск – 15;

Лангепас – 10;

Покачи – 9;

Сургутский район – 6;

Нефтеюганский район – 6;

Советский район – 5;

Радужный – 5;

Ханты-Мансийский район – 4;

Югорск – 4;

Нижневартовский район – 4;

Мегион – 3;

Октябрьский район – 3;

Березовский район – 3;

Кондинский район – 2;

Нефтеюганск – 1;

Белоярский район – 1;

Пыть-Ях – 1.

«На момент выявления у 115 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 74 зафиксирована пневмония, у 6 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 159 случаях. По 35 контакты уточняются. Состояние 127 пациентов тяжелое, 95 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.