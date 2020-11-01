За весь период пандемии коронавирус был подтвержден у более чем 28 тысяч жителей Югры

В Югре за минувший день коронавирусом заразились 194 человека. Таким образом, за весь период пандемии диагноз подтвердился у 28 465 жителей региона. Об Этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи выявлены в 22 муниципалитетах региона:
- Сургут – 45;
- Ханты-Мансийск – 19;
- Когалым – 16;
- Урай – 16;
- Нягань – 16;
- Нижневартовск – 15;
- Лангепас – 10;
- Покачи – 9;
- Сургутский район – 6;
- Нефтеюганский район – 6;
- Советский район – 5;
- Радужный – 5;
- Ханты-Мансийский район – 4;
- Югорск – 4;
- Нижневартовский район – 4;
- Мегион – 3;
- Октябрьский район – 3;
- Березовский район – 3;
- Кондинский район – 2;
- Нефтеюганск – 1;
- Белоярский район – 1;
- Пыть-Ях – 1.
«На момент выявления у 115 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 74 зафиксирована пневмония, у 6 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 159 случаях. По 35 контакты уточняются. Состояние 127 пациентов тяжелое, 95 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.