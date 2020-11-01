13 спортсменов из Югры были удостоены почетных званий

Еще 13 спортсменов из Югры стали мастерами спорта. Приказы об этом поступили от министерства спорта России 30 сентября и 23 октября.

Званиями были удостоены боксеры Ярослав Дороничев и Магомед Мамаев, биатлонист Константин Живодеров, дзюдоистка Виктория Шнайдер, лучшим в лыжных гонках стал Кирилл Конышев, в северном многоборье – Мария Ижик, а в прыжках на батуте – Данил Сидякин. Мастерами спорта также стали боец ММА Гамзат Сиражудинов, борец Али Абасов и четыре гимнаста – Анастасия Алеева, Дарья Башарина, Святослав Кудряшов и Анна Михлеева.

«Отметим, что новые мастера спорта появляются в Югре каждые месяц-два. За 2019 год в нашем регионе удостоились почетных званий 120 спортсменов. В нынешнем году эта цифра приближается к 90», – рассказали в пресс-службе депспорта Югры.