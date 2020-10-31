В Югре заключенным проводят музыкальную терапию

В Нижневартовске заключенным ИК-15 проводят музыкальную терапию.

Сеансы прослушивания расслабляющей классической музыки — произведений Чайковского, Рахманинова, Баха, Шопена и Бетховена, позволяют стабилизировать эмоциональное состояние осужденных, снизить тревожность и повысить самоконтроль.

"Музыкотерапия зарекомендовала себя как наиболее эффективное и универсальное средство в работе, направленное на гармонизацию личности и снижение уровня риска рецидива преступлений, — сообщает пресс-служба УФСИН по Югре. — По окончании курса у большинства осужденных нормализуется сон, исчезает ощущение внутреннего напряжения, раздражительность, вегетативные дисфункции".

Также во время музыкальной терапии применяется ароматерапия.