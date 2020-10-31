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​Югорских заключенных успокаивают музыкой

В Югре заключенным проводят музыкальную терапию

​Югорских заключенных успокаивают музыкой

В Нижневартовске заключенным ИК-15 проводят музыкальную терапию.

Сеансы прослушивания расслабляющей классической музыки — произведений Чайковского, Рахманинова, Баха, Шопена и Бетховена, позволяют стабилизировать эмоциональное состояние осужденных, снизить тревожность и повысить самоконтроль.

"Музыкотерапия зарекомендовала себя как наиболее эффективное и универсальное средство в работе, направленное на гармонизацию личности и снижение уровня риска рецидива преступлений, — сообщает пресс-служба УФСИН по Югре. — По окончании курса у большинства осужденных нормализуется сон, исчезает ощущение внутреннего напряжения, раздражительность, вегетативные дисфункции".

Также во время музыкальной терапии применяется ароматерапия.


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31 октября в 16:26, просмотров: 1944, комментариев: 5
Комментарии:
Alkonowa1ow
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31 октября в 23:45
Такая музыкотерапия или психологическая терапия назначается отдыхающим в санаториях. Я думал, что лучшая терапия - это крепкий и здоровый сон, после работы на лесоповале. Солженицын не зря боролся с коммунистическим режимом..... интересно мнение по данному вопросу «эксперта-аналитика» и «борца» с «режимом» «444» («режим» понимается не лагерный, а государственный).
Швондер.
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01 ноября в 15:30
Алконоватор, прочитай еще шаламова. Потом примерь к себе. Если не станет страшно, продолжай писать мерзости
Alkonowa1ow Швондер.
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01 ноября в 16:26
Читал и Шаламова, и плагиат Шаламова антикоммуниста Солженицына. Я же к тому, что УФСИН создаёт сейчас такие условия, что порой обывателю кажется, что тюрьма превращается в санаторий. Что сравнивать и вспоминать те времена, описанные в «Колымских рассказах» Шаламова. В те времена там, чтобы прожить ещё один день надо заработать «пайку» хлеба и миску баланды. И выполнить норму. Иначе будешь «доходить». Да и система лагерная была построена на бригадной круговой поруке. Если ты, сачкуешь «падла», то мне из-за тебя голодать? Бригадир из своих же «зэков» был. Он руководитель работ, и надсмотрщик, и погоняло «работяг». Сейчас УФСИН «либерализовали». Да и работы по сути нет. Поэтому, кто с деньгами очень даже хорошо может жить и СИЗО, и постоянке в колонии разных режимов. Вот « музыкотерапию» придумали. Значит, есть время, чтобы не только поспать. Кстати сургутские ИТК в советские времена были загружены на производстве: на Локосовском кирзаводе ( поселкообразующее предприятие Локосово), и на заводе КПД домостроительного комбината (до болгар), и на городских стройках (на строительстве снесённого ДК»Нефтяник», на административном здании АТП-5 «Сибжилстроя», на стройках з/к использовали «расконвоированных», на деревообрабатывающем заводе и на других работах). А сейчас, где работают (по настоящему работают) из ИТК? Кирзавод в Локомово ликвидировали. Посёлок «залихорадило», нет работы. Кстати, тогда не только работали на производстве, но и учились: в вечерней средней школе и ПТУ при зонах. Это было время уже был далеко не «шаламовское» (брежневские времена). А «мерзость» сегодня заключается в том, что более одного миллиона трудоспособных людей в исправительных учреждений фактически находится на иждивении федерального бюджета. Мы,налогоплательщики, оплачиваем эту «музыкотерапию». Хотя в былые времена трудовые ресурсы Исправительных учреждений были нарасхват и ИТК в основном содержали сами себя и не только, а приносили прибыль, которая шла в государственный бюджет. Вот такие размышления навевает «музыкотерапия» в Нижневартовской ИК-15.
вера
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01 ноября в 16:39
релакс
Alkonowa1ow Швондер.
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01 ноября в 23:37
И ещё. ФСИН занимает 6-ю строчку в бюджете страны. Сегодня бюджет ФСИН более 300 млр рублей на содержание 700 тысяч преступников в местах лишения свободы. Это почти равно затратам на здравоохранение и в полтора раза меньше,чем тратит Росавтодор на наши дороги. Содержание одного заключённого обходится бюджету в 500 тысяч рублей в год. Вот и вся «музыкотерапия» и «релакс» в одном стакане за счёт бюджета. Вот она и вся «мерзость». Мне кажется, что система ФСИН должна зарабатывать деньги для содержания и «сидельцев», и их «сторожей». Иначе это будет выглядеть не наказание за содеянное и превентивная мера предотвращения новых преступлений, а временная изоляция граждан от общества и даже с некоторым «комфортом» за счёт бюджета.Особенно коррупционерам. При отсутствии конфискации награбленного «непосильным трудом» изоляция в «местах не столь отдаленных». И даже «лесоповал» не грозит. Как-то так. Вот и получается «музыкотерапия».
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