Власти Югры потратят ещё 150 млн рублей на лекарства от COVID-19

В Югре из резервного фонда на покупку лекарств от коронавируса для пожилых граждан в возрасте 60 лет и старше, и лиц, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, выделили 151,3 млн рублей.

Препараты будут использоваться для лечения COVID-19 в стационарных и амбулаторных условиях.

"При этом ранее заложенного трехмесячного резервного запаса лекарственных препаратов, и запаса, созданного медицинскими организациями, достаточно для оказания медицинской помощи больным, на период до 1 декабря 2020 года", — пишут чиновники.

Напомним, в Югре на сегодня, 31 октября, зарегистрирован и лабораторно подтвержден 28 271 случай новой коронавирусной инфекции.