В Белоярском сгорел рыбный цех

В Белоярском в Югре 29 октября сгорел рыбный цех. Окружное МЧС пишет, что вместо того, чтобы звонить огнеборцам, люди снимали на телефон полыхающее здание.

"Несмотря на тот факт, что к моменту прибытия подразделений это был уже развившийся пожар в деревянном здании, все-таки удалось спасти материальные ценности, по подсчетам предприятия, на сумму около 2,5 млн рублей. Предварительный ущерб же составил 1,5 млн рублей, — рассказывают пожарные. — Был бы своевременный звонок, удалось бы больше отстоять. Здание деревянное, каждая секунда – потеря площади. Как можно стоять и смотреть. Снимать. А если внутри кто-то? Неужели, чья-то жизнь стоит меньше красивой картинки на телефоне?".

К счастью, в горящем здании в этот момент никого из людей не было.