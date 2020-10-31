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​Жители Югры вместо того, чтобы позвонить пожарным, снимали полыхающее здание на телефоны

В Белоярском сгорел рыбный цех

​Жители Югры вместо того, чтобы позвонить пожарным, снимали полыхающее здание на телефоны

В Белоярском в Югре 29 октября сгорел рыбный цех. Окружное МЧС пишет, что вместо того, чтобы звонить огнеборцам, люди снимали на телефон полыхающее здание.

"Несмотря на тот факт, что к моменту прибытия подразделений это был уже развившийся пожар в деревянном здании, все-таки удалось спасти материальные ценности, по подсчетам предприятия, на сумму около 2,5 млн рублей. Предварительный ущерб же составил 1,5 млн рублей, — рассказывают пожарные. — Был бы своевременный звонок, удалось бы больше отстоять. Здание деревянное, каждая секунда – потеря площади. Как можно стоять и смотреть. Снимать. А если внутри кто-то? Неужели, чья-то жизнь стоит меньше красивой картинки на телефоне?".

К счастью, в горящем здании в этот момент никого из людей не было.


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Сегодня в 13:38, просмотров: 363, комментариев: 1
Комментарии:
Местный
не нравится
Сегодня в 15:57
Дебилы, бл...

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