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​Возле одной из школ в Югре насмерть замерз мужчина

В Пыть-Яхе нашли труп

​Возле одной из школ в Югре насмерть замерз мужчина
Инцидент Нижневартовск

В Пыть-Яхе утром 29 октября возле одной из школ города нашли труп мужчины. Фото и видео с места трагедии распространяются в соцсетях.

Замерзшего югорчанина 1983 года рождения нашли у забора образовательной организации в районе 10 часов утра. Погибший лежал на спине без верхней одежды и обуви.

Силовики отмечают, что смерть не насильственная. Возможно, мужчина был пьян и уснул.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Сургуте рядом с городской поликлиникой №4 на улице Киртбая жители нашли труп пенсионера.


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31 октября в 12:27, просмотров: 5145, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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31 октября в 23:58
Что за школа, если по периметру школы нет видеонаблюдения! Или охрана проспала? А жители где? Не в тайге замёрз, а в городе у школы. Странный случай, если не сказать больше.

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