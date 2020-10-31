В Пыть-Яхе нашли труп

В Пыть-Яхе утром 29 октября возле одной из школ города нашли труп мужчины. Фото и видео с места трагедии распространяются в соцсетях.

Замерзшего югорчанина 1983 года рождения нашли у забора образовательной организации в районе 10 часов утра. Погибший лежал на спине без верхней одежды и обуви.

Силовики отмечают, что смерть не насильственная. Возможно, мужчина был пьян и уснул.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Сургуте рядом с городской поликлиникой №4 на улице Киртбая жители нашли труп пенсионера.