Число умерших от коронавируса жителей Югры достигло 244

В Югре накануне от коронавируса скончались три пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19. Таким образом, за весь период пандемии в округе скончались 244 жителя. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что за сутки в округе выявили 198 новых случая инфицирования. Состояние 118 пациентов тяжелое, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 130 человек, за весь период пандемии – 24 104 югорчанина.

Больше всего заболевших в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нягани. Меньше всего – в Мегионе и Пыть-Яхе.