За сутки в Югре коронавирус подтвердился у 198 человек

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 198 местных жителей. Таким образом, за весь период пандемии COVID-19 был диагностирован у 28 271 человека. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые случаи были зарегистрированы в 21 муниципалитете региона:
- Сургут – 56;
- Ханты-Мансийск – 27;
- Нягань – 18;
- Урай – 16;
- Нефтеюганск – 15;
- Когалым – 11;
- Нижневартовск – 11;
- Советский район – 7;
- Нефтеюганский район – 5;
- Радужный – 4;
- Покачи – 4;
- Югорск – 4;
- Кондинский район – 3;
- Сургутский район – 3;
- Белоярский район – 3;
- Лангепас – 3;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Нижневартовский район – 2;
- Березовский район – 2;
- Мегион – 1;
- Пыть-Ях – 1.
«На момент выявления у 157 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 169 случаях. По 29 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 12 854, сняты с наблюдения – 86 713. Состояние 118 пациентов тяжелое, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – передает оперштаб.