За сутки в Югре коронавирус подтвердился у 198 человек

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 198 местных жителей. Таким образом, за весь период пандемии COVID-19 был диагностирован у 28 271 человека. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи были зарегистрированы в 21 муниципалитете региона:

Сургут – 56; Ханты-Мансийск – 27; Нягань – 18; Урай – 16; Нефтеюганск – 15; Когалым – 11; Нижневартовск – 11; Советский район – 7; Нефтеюганский район – 5; Радужный – 4; Покачи – 4; Югорск – 4; Кондинский район – 3; Сургутский район – 3; Белоярский район – 3; Лангепас – 3; Ханты-Мансийский район – 2; Нижневартовский район – 2; Березовский район – 2; Мегион – 1; Пыть-Ях – 1.

«На момент выявления у 157 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 169 случаях. По 29 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 12 854, сняты с наблюдения – 86 713. Состояние 118 пациентов тяжелое, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – передает оперштаб.