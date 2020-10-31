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​Новые случаи заболевания COVID-19 выявили в 21 муниципалитете Югры

За сутки в Югре коронавирус подтвердился у 198 человек

​Новые случаи заболевания COVID-19 выявили в 21 муниципалитете Югры

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 198 местных жителей. Таким образом, за весь период пандемии COVID-19 был диагностирован у 28 271 человека. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи были зарегистрированы в 21 муниципалитете региона:

  1. Сургут – 56;
  2. Ханты-Мансийск – 27;
  3. Нягань – 18;
  4. Урай – 16;
  5. Нефтеюганск – 15;
  6. Когалым – 11;
  7. Нижневартовск – 11;
  8. Советский район – 7;
  9. Нефтеюганский район – 5;
  10. Радужный – 4;
  11. Покачи – 4;
  12. Югорск – 4;
  13. Кондинский район – 3;
  14. Сургутский район – 3;
  15. Белоярский район – 3;
  16. Лангепас – 3;
  17. Ханты-Мансийский район – 2;
  18. Нижневартовский район – 2;
  19. Березовский район – 2;
  20. Мегион – 1;
  21. Пыть-Ях – 1.

«На момент выявления у 157 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 169 случаях. По 29 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 12 854, сняты с наблюдения – 86 713. Состояние 118 пациентов тяжелое, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – передает оперштаб.


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Сегодня в 10:42, просмотров: 314, комментариев: 0
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