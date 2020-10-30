Житель Пыть-Яха совершил 122 банковские операции, чтобы обогатить мошенников

Жители Югры продолжают ставить самые разные рекорды в сфере онлайн-преступлений. Своей целеустремленностью на пути к расставанию с накоплениями они удивляют даже опытных полицейских. На этот раз героем сводки стал 42-летний житель Пыть-Яха, который рекордных 122 раза совершил банковские операции и перевел злоумышленникам все сбережения.

Надо отметить, что в этом случае преступники действовали по новому сценарию, где кроме сотрудников безопасности банка есть роди полицейского и даже чекиста.

Мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником центра ФСБ Москвы. Он сообщил, что с ним свяжется полицейский из столицы, и запретил разглашать информацию о данном разговоре.

«Спустя время раздался звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов. Он, в свою очередь, напомнил о секретности и в ходе беседы поинтересовался о наличии денежных вкладов в банках. На этот вопрос собеседник ответил положительно и пояснил, что у него имеется порядка 1 миллиона 200 тысяч рублей. Псевдополицейский тут же сообразил, что деньги необходимо защитить и уберечь от несанкционированного списания, предложив перевести все сбережения в резервные ячейки. Житель Пыть-Яха согласился с этим и отправился в отделение банка, чтобы снять все накопления. Затем он через банкомат совершил 122 операции и перечислил порядка 1 миллиона 170 тысяч рублей на различные счета, которые мошенники успевали диктовать», – рассказали в пресс-службе ОМВД России по Пыть-Яху.

Примечательно, что в полицию с заявлением обратилась 69-летняя мать пострадавшего. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.