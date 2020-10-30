16+
Логотип Сиапресс
USD  78,8699   EUR  92,6011  

Новости

Больше новостей
Ваши симпатии на выборах президента США на стороне...
Комментировать
0
На выборах президента США победит...
Комментировать
0
Вы довольны качеством общепита в Сургуте?
Комментировать
0
Как часто вы меняете постельное белье?
Комментировать
1
Больше опросов

Резкий рост зарплат, высокая обеспеченность жильем и отсутствие очередей в детсады — как Березовский район прожил последние четыре года

Глава Березовского района Владимир Фомин отчитался о своей работе перед губернатором Югры Натальей Комаровой

Резкий рост зарплат, высокая обеспеченность жильем и отсутствие очередей в детсады — как Березовский район прожил последние четыре года
Фото admhmao.ru

Серия рабочих встреч Натальи Комаровой со своей командой руководителей муниципалитетов продолжилась онлайн-разговором с главой Березовского района Владимиром Фоминым. Он рассказал, как последние четыре года живет территория, объединяющая 25 населенных пунктов и 22 тысячи граждан.

Живет она, надо сказать, неплохо. Например, за это время средняя зарплата выросла на 36 процентов (выше среднероссийского показателя), а пенсии – на 11,2 процента. В районе построили 34 тысячи квадратных метров жилья, и на данный момент обеспеченность березовчан (в широком смысле) «квадратами» на 53 процента выше, чем в среднем по региону. На одного человека в районе приходится 32,4 квадратных метра жилплощади.

При этом в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ускоренными темпами идет расселение людей из ветхих и аварийных домов – по этому показателю муниципалитет перевыполнил план на четверть, а в новые квартиры за два года заселились 44 семьи (всего за время действия программ – более 650 семей). «За этот период также введено 8,6 тыс. кв. метров жилья, но этого недостаточно, чтобы полностью решить вопрос с расселением аварийного жилья», – признал Фомин.

Волнующий всех вопрос – социальная инфраструктура. В этой части Березовский район показал неплохую динамику – за четыре года там построены три детских сада, интернат, школа и несколько культурных центров. В частности, это позволило решить проблему очередей в детсады. Ближайшие планы района – новая стройка большой школы на 700 мест в Березово и детсада на 200 мест в Игриме. Фомин подчеркнул, что все это делается благодаря нацпроекту «Демография» и поблагодарил губернатора за поддержку в реализации этой и всех остальных программ.

Наталья Комарова отчет главы приняла, и отдельно похвалила активных граждан за победу Саранпауля в конкурсе лучших муниципальных практик в сфере налаживания межнационального мира и согласия. Но пока ни один глава не ушел от губернатора без указания на «тонкие» места, критики и пожеланий, где можно улучшить работу местной администрации. С определением проблемных точек Наталье Комаровой помогают жители территорий, активно присылающие ей свои жалобы (и даже не присылающие напрямую – соцсети в любом случае отслеживаются и оттуда вылавливаются обсуждаемые гражданами проблемы).

Как выяснилось, для Березовского района актуальной проблемой стала обновленная система по вывозу твердых коммунальных отходов. «Люди не понимают, что за решения принимаются, как реализовываются, есть ли угрозы для окружающей среды и самих граждан», – указала Наталья Комарова. Фомин ответил, что за прошлый год, когда новая система обращения с ТКО была внедрена, в муниципалитете построили 106 контейнерных площадок с почти 580 контейнерами для мусора. Но построить мало – нужно все очень четко объяснить гражданам, заявила губернатор. «Вы должны не контролировать, а сами участвовать в работе по разъяснению этой ситуации жителям Березовского района», – подчеркнула Наталья Комарова. Это можно назвать традиционным пожеланием главы региона – как можно больше контактировать с людьми, советоваться с ними и объяснять решения.

В финале разговора Наталья Комарова попросила Владимира Фомина прислать подробные данные о своей работе в правительство Югры, которое сейчас готовит масштабный отчет перед думой Югры и всеми гражданами региона.

Напомним, что нынешний «онлайн-тур» по муниципалитетам Югры заменяет более привычный формат поездок Натальи Комаровой по региону, которые она совершала регулярно до наступления пандемии коронавируса. Нет сомнений, что как только ситуация улучшится, губернатор вновь будет ездить и встречаться с руководителями и гражданами лицом к лицу.

О следующих онлайн-встречах Натальи Комаровой с главами муниципалитетов читайте на siapress.ru.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:36, просмотров: 406, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Нефтеюганске женщина избивала своих детей и попала на федеральный канал 2386
  2. ​Задохнулись в трубе: в Югре возбуждено уловное дело после ЧП на объекте «Газпром трансгаз Югорск» 2044
  3. Антон Малаховский: «Юные спортсмены должны будут проходить регулярные медосмотры за 7-11 тысяч рублей. Какие родители в состоянии это оплачивать? Десятки тысяч наших с вами детей окажутся на улице, а тренеры — без работы» 1588
  4. ​Государство будет лечить детей с СМА 1180
  5. 25 лучников будут бороться за золото на зимнем чемпионате в Нижневартовске 1120
  6. ​Заключенным ИК-15 в Нижневартовске запретили свидания с родственниками 1115
  7. Рынок недвижимости Сургута: что осенью происходит со спросом и предложением в регионе 989
  8. ​Тише едешь: ГИБДД Югры ограничила скорость движения на опасных участках дорог 988
  9. Умерло три югорчанина с лабораторно подтвержденным COVID-19 978
  10. В Сургуте строительный сезон завершили сдачей двух скверов 916
  1. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 13332
  2. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 11335
  3. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 11174
  4. Громкая музыка, крики и драки: сургутянам мешают спать по ночам шумные посетители «Аквилона» 9819
  5. ​Укладка асфальта в снег снова возмутила сургутян 8516
  6. Жители Сургута возмущены «захватом» дороги застройщиком 7559
  7. ​В одном из магазинов Ханты-Мансийска за продукты расплатились фальшивыми деньгами — кассир ничего не заметил 6763
  8. ​Коронавирус оптимизировал работу Сургутнефтегаза 5148
  9. На Югру надвигается метель 4363
  10. ​Жительнице Сургута грозит срок за рассылку видео с обнаженным супругом 3713
  1. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 51717
  2. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 47063
  3. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 38888
  4. ​В понедельник ХМАО накроет туман 37127
  5. ​У жителей Югры осталось менее 30 дней, чтобы получить 35 тысяч рублей из Югорского семейного капитала 20619
  6. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 19980
  7. Алкоголики из Нефтеюганска решили заработать деньги, бросаясь под машины // ВИДЕО 15723
  8. ​«Не вижу другой возможности»: тренер спортшколы Нефтеюганске вышел на центральную площадь и объявил голодовку 15337
  9. ​Озолотил! Житель Нижневартовска перевел мошенникам 5,4 млн рублей 13574
  10. ​Зима наступает на Сургут: снегопады уже на этой неделе, заморозки — на следующей 13471

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика