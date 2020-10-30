Глава Березовского района Владимир Фомин отчитался о своей работе перед губернатором Югры Натальей Комаровой

Серия рабочих встреч Натальи Комаровой со своей командой руководителей муниципалитетов продолжилась онлайн-разговором с главой Березовского района Владимиром Фоминым. Он рассказал, как последние четыре года живет территория, объединяющая 25 населенных пунктов и 22 тысячи граждан.

Живет она, надо сказать, неплохо. Например, за это время средняя зарплата выросла на 36 процентов (выше среднероссийского показателя), а пенсии – на 11,2 процента. В районе построили 34 тысячи квадратных метров жилья, и на данный момент обеспеченность березовчан (в широком смысле) «квадратами» на 53 процента выше, чем в среднем по региону. На одного человека в районе приходится 32,4 квадратных метра жилплощади.

При этом в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ускоренными темпами идет расселение людей из ветхих и аварийных домов – по этому показателю муниципалитет перевыполнил план на четверть, а в новые квартиры за два года заселились 44 семьи (всего за время действия программ – более 650 семей). «За этот период также введено 8,6 тыс. кв. метров жилья, но этого недостаточно, чтобы полностью решить вопрос с расселением аварийного жилья», – признал Фомин.

Волнующий всех вопрос – социальная инфраструктура. В этой части Березовский район показал неплохую динамику – за четыре года там построены три детских сада, интернат, школа и несколько культурных центров. В частности, это позволило решить проблему очередей в детсады. Ближайшие планы района – новая стройка большой школы на 700 мест в Березово и детсада на 200 мест в Игриме. Фомин подчеркнул, что все это делается благодаря нацпроекту «Демография» и поблагодарил губернатора за поддержку в реализации этой и всех остальных программ.

Наталья Комарова отчет главы приняла, и отдельно похвалила активных граждан за победу Саранпауля в конкурсе лучших муниципальных практик в сфере налаживания межнационального мира и согласия. Но пока ни один глава не ушел от губернатора без указания на «тонкие» места, критики и пожеланий, где можно улучшить работу местной администрации. С определением проблемных точек Наталье Комаровой помогают жители территорий, активно присылающие ей свои жалобы (и даже не присылающие напрямую – соцсети в любом случае отслеживаются и оттуда вылавливаются обсуждаемые гражданами проблемы).

Как выяснилось, для Березовского района актуальной проблемой стала обновленная система по вывозу твердых коммунальных отходов. «Люди не понимают, что за решения принимаются, как реализовываются, есть ли угрозы для окружающей среды и самих граждан», – указала Наталья Комарова. Фомин ответил, что за прошлый год, когда новая система обращения с ТКО была внедрена, в муниципалитете построили 106 контейнерных площадок с почти 580 контейнерами для мусора. Но построить мало – нужно все очень четко объяснить гражданам, заявила губернатор. «Вы должны не контролировать, а сами участвовать в работе по разъяснению этой ситуации жителям Березовского района», – подчеркнула Наталья Комарова. Это можно назвать традиционным пожеланием главы региона – как можно больше контактировать с людьми, советоваться с ними и объяснять решения.

В финале разговора Наталья Комарова попросила Владимира Фомина прислать подробные данные о своей работе в правительство Югры, которое сейчас готовит масштабный отчет перед думой Югры и всеми гражданами региона.

Напомним, что нынешний «онлайн-тур» по муниципалитетам Югры заменяет более привычный формат поездок Натальи Комаровой по региону, которые она совершала регулярно до наступления пандемии коронавируса. Нет сомнений, что как только ситуация улучшится, губернатор вновь будет ездить и встречаться с руководителями и гражданами лицом к лицу.

О следующих онлайн-встречах Натальи Комаровой с главами муниципалитетов читайте на siapress.ru.