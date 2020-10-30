Прожиточный минимум в Югре вырос на 25 рублей

Правительство Югры установило прожиточный минимум в третьем квартале 2020 года на уровне 16 306 рублей. Власти исходили из уровня потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары, услуги и расходы по обязательным платежам и сборам, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

По сравнению со вторым кварталом 2020 года прожиточный минимум в среднем на душа населения вырос на 25 рублей. Для трудоспособного населения установлен прожиточный минимум в 17 544 рубля (17 500 рублей – во втором квартале), для пенсионеров – 13 242 рубля (13 236 рублей), для детей – 16 407 рублей (16 306 рублей).

По данным Центробанка РФ, в сентября годовая инфляция в Югре составила 2,8 процента, замедлившись с предыдущего месяца на 0,4 п.п.