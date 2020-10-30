Число умерших от коронавируса жителей Югры достигло 241

В Югре накануне от коронавируса скончались три пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19. Таким образом, за весь период пандемии в округе скончался 241 житель. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что за сутки в округе выявили 194 новых случая инфицирования. Состояние 116 пациентов тяжелое, 84 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 157 человек, за весь период пандемии – 23 974 югорчанина.

Больше всего заболевших в Сургуте, Урае и Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Березовском и Октябрьском районах.