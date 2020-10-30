За сутки в Югре коронавирус подтвердился у 194 человек

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 194 местных жителей. Таким образом, за весь период пандемии COVID-19 был диагностирован у 28 073 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи были зарегистрированы в 21 муниципалитете региона:

Сургут – 43;

Ханты-Мансийск – 25;

Урай – 16;

Нягань – 15;

Сургутский район – 14;

Нефтеюганск – 13;

Когалым – 12;

Нижневартовск – 11;

Советский район – 7;

Радужный – 7;

Югорск – 6;

Лангепас – 5:

Кондинский район – 4;

Покачи – 4;

Мегион – 4;

Белоярский район – 2;

Нефтеюганский район – 2;

Ханты-Мансийский район – 2;

Нижневартовский район – 2;

Березовский район – 1;

Октябрьский район – 1.

«На момент выявления у 137 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 48 зафиксирована пневмония, у 11 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 168 случаях. По 28 контакты уточняются. Состояние 116 пациентов тяжелое, 84 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе округа.