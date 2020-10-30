За сутки в Югре коронавирус подтвердился у 194 человек

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 194 местных жителей. Таким образом, за весь период пандемии COVID-19 был диагностирован у 28 073 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые случаи были зарегистрированы в 21 муниципалитете региона:
- Сургут – 43;
- Ханты-Мансийск – 25;
- Урай – 16;
- Нягань – 15;
- Сургутский район – 14;
- Нефтеюганск – 13;
- Когалым – 12;
- Нижневартовск – 11;
- Советский район – 7;
- Радужный – 7;
- Югорск – 6;
- Лангепас – 5:
- Кондинский район – 4;
- Покачи – 4;
- Мегион – 4;
- Белоярский район – 2;
- Нефтеюганский район – 2;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Нижневартовский район – 2;
- Березовский район – 1;
- Октябрьский район – 1.
«На момент выявления у 137 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 48 зафиксирована пневмония, у 11 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 168 случаях. По 28 контакты уточняются. Состояние 116 пациентов тяжелое, 84 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе округа.