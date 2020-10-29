В Югре начались рейды в ТЦ: взрослые убеждают школьников сидеть дома

В Сургуте и Нижневартовске проходят рейды в торговых центрах. Цель мероприятий — выявить школьников, которые проводят время в общественном месте, и убедить их сидеть дома.

В Сургуте первый рейд состоялся 29 октября. В нем приняли участие чиновники, полицейские и родители. В Нижневартовске по торговым центрам и кафе быстрого питания будут ходить полицейские и родительские патрули. Следить будут за соблюдением детьми масочного режима.

«Обучающиеся школ были отправлены на увеличенные каникулы с целью уменьшения количества контактов. Однако, на данный момент ситуация складывается таким образом, что дети собираются в торговых центрах и не соблюдают масочный режим, тем самым уменьшая эффект от противоэпидемиологических мер», – отметил заместитель главы города Николай Лукаш.

Исполняющий обязанности директора департамента образования администрации города Нижневартовска Дмитрий Котов отметил, что в патрули войдут педагоги городских школ: «Будет определен график и очередность дежурств в самых многолюдных и опасных, с эпидемиологической точки зрения, местах. Делается это с единственной целью: замедлить распространение коронавирусной инфекции».

До 15 ноября в Югре продлены ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. В самоизоляции должны находится пенсионеры, беременные и люди, имеющие хронические заболевания.