На объекте Газпрома в Югре погибли два человека

В четверг, 29 октября, на газопроводе в районе поселка Верхнеказымский Белоярского района погибли два человека – 39-летний трубопроводчик и 31-летний мастер участка. По предварительным данным, мужчины задохнулись в трубе.

«По версии следствия, при ведении ремонтных работ трубопроводчик, находясь в трубопроводе потерял сознание и впоследствии скончался. На помощь мужчине в трубопровод направился мастер участка, который также потерял сознание и скончался. Предварительной причиной смерти является отравление остатками газа в трубе», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В прокуратуре уточнили, что трагедия произошла на магистральном газопроводе Верхнеказымского линейно производственного управления «Газпром трансгаз Югорск».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Также проводится прокурорская проверка, во время которой будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда.