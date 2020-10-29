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​Задохнулись в трубе: в Югре возбуждено уловное дело после ЧП на объекте «Газпром трансгаз Югорск»

На объекте Газпрома в Югре погибли два человека

​Задохнулись в трубе: в Югре возбуждено уловное дело после ЧП на объекте «Газпром трансгаз Югорск»
Фото: hmao.sledcom.ru

В четверг, 29 октября, на газопроводе в районе поселка Верхнеказымский Белоярского района погибли два человека – 39-летний трубопроводчик и 31-летний мастер участка. По предварительным данным, мужчины задохнулись в трубе.

«По версии следствия, при ведении ремонтных работ трубопроводчик, находясь в трубопроводе потерял сознание и впоследствии скончался. На помощь мужчине в трубопровод направился мастер участка, который также потерял сознание и скончался. Предварительной причиной смерти является отравление остатками газа в трубе», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В прокуратуре уточнили, что трагедия произошла на магистральном газопроводе Верхнеказымского линейно производственного управления «Газпром трансгаз Югорск».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Также проводится прокурорская проверка, во время которой будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда.


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Сегодня в 20:37, просмотров: 353, комментариев: 0
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