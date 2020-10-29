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​Тише едешь: ГИБДД Югры ограничила скорость движения на опасных участках дорог

На нескольких трассах Югры ограничили скорость движения

​Тише едешь: ГИБДД Югры ограничила скорость движения на опасных участках дорог
Фото: vk.com/gbdd86

В Югре на нескольких участках дорог максимальную разрешенную скорость снизили до 70 километров в час. Ограничения временные и введены из-за грядущего потепления, сообщает отделение пропаганды УГИБДД округа.

«Были введены временные дорожные знаки ограничения скорости 70 км/ч до улучшения погодных условий на автодорогах «г.Сургут – г.Когалым – граница ХМАО-Югры», «Подъезд к г. Когалым» и « г.Сургут – г.Лянтор». Также, временные знаки ограничения скорости 70 км/ч открыты на автодорогах «г.Сургут – г.Нижневартовск» с 13 по 65 км, «Северный обход г.Сургута», «Лянторский водозабор – Песчаный – Сытомино» и «г.Нефтеюганск – г.Сургут» с 43 по 59 км», – уточняется в сообщении ведомства.

В ближайшие дни в регионе ожидаются плюсовые температуры и осадки – снег и дождь. В неблагоприятных погодных условиях особенно важно соблюдать скоростной режим, дистанцию и интервал.


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Сегодня в 20:09, просмотров: 149, комментариев: 0
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