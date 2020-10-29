Части югорчан денег хватает только на еду и одежду

Никаких излишеств — только еда и одежда: таковы возможности четверти семей в Югре — 27,3 процента. Об исследовании Росстата сегодня сообщило РБК.

Округ находится в списке самых благополучных регионов страны по этому параметру. Выше Югры только Ямал (19,3 процента), Саратовская область (22,5 процента) и Ингушетия (25,4 процента).

Наиболее высокий процент бедных — на Алтае (75,9 процента), в Курганской (73,7 процента), Астраханской (73 процента), Ульяновской (72,8 процента) и Псковской (71,3 процента) областях.

В среднем же в России ровно половина семей — 49,9 процента — жалуются на недостаточный бюджет. Больше всех страдают молодые семьи: 64 процента ограничивают себя во всем. Финансовое положение граждан страны от 18 до 25 лет, связавших себя узами брака, за время пандемии коронавируса ухудшилось — например, в прошлом году о нехватке денег на что-либо, кроме закрытия базовых потребностей, сообщали 50,3 процента респондентов. Эксперты связывают это с тем, что молодежь в большинстве своем работает в сфере услуг, а она, как известно, наиболее сильно пострадала от эпидемии COVID-19.

Тяжело живут и неработающие пенсионеры, у них практически те же показатели: 62,4 процента не могут позволить себе что-либо, кроме основных товаров первой необходимости. Годом ранее их было 58,8 процента.

При этом многодетные семьи отмечают, что их положение улучшилось — нуждающихся в этом году 50,5 процента, это на десять процентов меньше, чем в прошлом году.