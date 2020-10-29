Еще три жителя Югры умерли из-за COVID-19

В Югре еще три человека, проходившие лечение от коронавируса, скончались. За весь период пандемии от COVID-19 в регионе умерли 238 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что за минувший день в Югре зафиксировали 197 новых случаев инфицирования. Состояние 107 пациентов тяжелое, 78 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 110 человек, за весь период пандемии – 23 817 югорчан.

Больше всего заболевших выявлено в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Меньше всего – в Пыть-Яхе, Кондинском и Белоярском районе.