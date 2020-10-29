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За сутки 197 югорчан оказались больны коронавирусом

Суточное число заболевших жителей Югры остается в пределах 200

За сутки 197 югорчан оказались больны коронавирусом
фото: siapress.ru

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 197 человек. Таким образом, за весь период пандемии 27 877 жителей округа было инфицировано.

Территориально новые случаи распределились так:

  • Сургут – 46;
  • Ханты-Мансийск – 27;
  • Нижневартовск – 17;
  • Нефтеюганск – 14;
  • Нефтеюганский район – 11;
  • Лангепас – 10;
  • Нягань – 9;
  • Покачи – 8;
  • Советский район – 8;
  • Урай – 7;
  • Радужный – 7;
  • Когалым – 6;
  • Сургутский район – 5;
  • Мегион – 5;
  • Нижневартовский район – 4;
  • Березовский район – 4;
  • Югорск – 4;
  • Кондинский район – 2;
  • Белоярский район – 2;
  • Пыть-Ях – 1.

«На момент выявления у 159 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 4 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 161 случае. По 36 контакты уточняются. Состояние 107 пациентов тяжелое, 78 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.


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Сегодня в 10:31, просмотров: 249, комментариев: 0
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