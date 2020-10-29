Суточное число заболевших жителей Югры остается в пределах 200

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 197 человек. Таким образом, за весь период пандемии 27 877 жителей округа было инфицировано.

Территориально новые случаи распределились так:

Сургут – 46;

Ханты-Мансийск – 27;

Нижневартовск – 17;

Нефтеюганск – 14;

Нефтеюганский район – 11;

Лангепас – 10;

Нягань – 9;

Покачи – 8;

Советский район – 8;

Урай – 7;

Радужный – 7;

Когалым – 6;

Сургутский район – 5;

Мегион – 5;

Нижневартовский район – 4;

Березовский район – 4;

Югорск – 4;

Кондинский район – 2;

Белоярский район – 2;

Пыть-Ях – 1.

«На момент выявления у 159 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 4 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 161 случае. По 36 контакты уточняются. Состояние 107 пациентов тяжелое, 78 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.