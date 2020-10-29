Суточное число заболевших жителей Югры остается в пределах 200

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 197 человек. Таким образом, за весь период пандемии 27 877 жителей округа было инфицировано.
Территориально новые случаи распределились так:
- Сургут – 46;
- Ханты-Мансийск – 27;
- Нижневартовск – 17;
- Нефтеюганск – 14;
- Нефтеюганский район – 11;
- Лангепас – 10;
- Нягань – 9;
- Покачи – 8;
- Советский район – 8;
- Урай – 7;
- Радужный – 7;
- Когалым – 6;
- Сургутский район – 5;
- Мегион – 5;
- Нижневартовский район – 4;
- Березовский район – 4;
- Югорск – 4;
- Кондинский район – 2;
- Белоярский район – 2;
- Пыть-Ях – 1.
«На момент выявления у 159 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 4 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 161 случае. По 36 контакты уточняются. Состояние 107 пациентов тяжелое, 78 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.