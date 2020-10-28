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В Югре некоторым категориям граждан доставят продуктовый набор

Пенсионерам и семьям с детьми и инвалидами вновь доставят продуктовые наборы

В Югре некоторым категориям граждан доставят продуктовый набор
фото: Гуманитарный Добровольческий Корпус

В Югре людям, состоящим на учете в Центре социальных выплат, вновь доставят продуктовый набор. Об этом сообщает окружной департамент социального развития.

Поддержку получат следующие категории граждан:

  • неработающим малообеспеченным пенсионерам (мужчины, достигшие возраста 60 лет; женщины, достигшие возраста 55 лет), являющимся получателями региональной социальной доплаты к пенсии или государственной социальной помощи;
  • семьям с детьми, являющимся получателями ежемесячного пособия на ребенка (детей) или ежемесячного пособия на ребенка (детей) в возрасте от 3 до 7 лет включительно, или государственной социальной помощи;
  • семьям с детьми-инвалидами.

«Продуктовый набор будет доставлен до 1 декабря текущего года по месту жительства каждой семьи работником социальной службы. Адресная социальная помощь предоставляется семье по одному из оснований», – сообщили в департаменте соцразвития Югры.


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Сегодня в 15:51, просмотров: 495, комментариев: 0
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