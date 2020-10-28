Когалымского подростка не привезут хоронить на родину в Югру

Антон Кульш, 17-летний подросток из Когалыма, который утром 26 октября скончался после продолжительной болезни, будет похоронен в Белоруссии.

Об этом полчаса назад сообщили родственники парня на официальной станице в Instagram, которую вела мама Елена совместно с волонтерами. В аккаунте практически ежедневно выкладывали новости о состоянии когалымчанина, а также предоставлялись подробные отчеты о собранных средствах на лечение и чеки на оплату лекарств.

«Друзья, решение хоронить Антона в Белоруссии принималось тяжело. Оно далось непросто и волонтерам, и семье Антона. Связано это сразу с несколькими причинами, в основном с особенностями транспортировки в период карантина. Очень просим Вашего понимания. Сейчас для нас всех сложный период. Пожалуйста, помолитесь за Антошу вместе с нами», — говорится в сообщении.

Отпевание погибшего от острого лимфобластного лейкоза Антона начнется завтра, 29 октября, в 10.00 по московскому времени.