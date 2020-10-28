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​Югра залетела в антирейтинг ОНФ «Карта убитых дорог»

Чиновники не реагирует на жалобы югорчан – 70% объектов из «Карты убитых дорог» ожидают решения властей

​Югра залетела в антирейтинг ОНФ «Карта убитых дорог»
Фото: Алексей Кучин

Югра попала в число худших регионов по количеству дорог, находящихся в плачевном состоянии. Проект Общероссийского народного фронта «Карта убитых дорог», который направлен на ликвидацию опасных участков дорожной сети, остался без внимания чиновников в последнее время. По данным ОНФ, на виртуальной карте обозначено почти 500 улиц и внутриквартальных проездов, нуждающихся в ремонте. Более 70% из них ожидают решения чиновников.

По традиции в списке проблемных территорий самые крупные муниципалитеты региона – Сургут, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Нижневартовск и Пыть-Ях.

В Сургуте 85 дорог значатся на позорной карте. Причем на первом месте в городском рейтинге внутриквартальный проезд на 50 лет ВЛКСМ, ведущий сразу к нескольким образовательным учреждениям: головному корпусу Сургутского государственного педагогического университета, детскому саду и начальной школе.

Фото: региональный штаб ОНФ

Если говорить о ремонте дорожно-транспортной сети в Сургуте – дела в этом отношении у муниципалитета не так уж и плохи. Ежегодно за счет средств бюджетов трех уровней и федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обновляются десятки улиц, строятся новые дороги. Однако, что касается ремонта дворовых проездов, здесь успехи Сургута не так заметны, хотя жалуются сургутяне зачастую именно на них. По последней информации, в муниципальную программу включены 122 дома. Однако количество дворов, которые восстановят в следующем году, будет зависеть от финансирования.

Работа по многим объектам ведется, отмечают общественники, однако по каким-то причинам изменения в исходные данные чиновники не вносят. «Получается, что вроде что-то и делается, а вроде и нет. Возможность моделировать карту у муниципалитетов существует. Они могут самостоятельно добавить информацию и фотографии о проделанной работе и запросить изменения статуса. По каким-то причинам все забыли про это, дорожники работу делают, информация не поступает, регион – на низших позициях рейтинга ОНФ», – приводит цитату модератора тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Югре Евгения Печерицы «Правда УрФО».


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Сегодня в 14:16, просмотров: 350, комментариев: 0
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