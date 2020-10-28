Режим самоизоляции в Югре продолен до 15 ноября

В Югре режим самоизоляции для пенсионеров, беременных и людей, имеющих хронические заболевания, продолен до 15 ноября. В этот же период будут действовать и другие ограничения, введенные для предотвращения ввоза и распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий документ дописан губернатором округа Натальей Комаровой 28 октября.

Среди новых ограничений – изменение приема граждан в МФЦ. Приемы со 2 ноября будут проводиться «по предварительной записи с одновременным нахождением в операционном зале количества человек из расчета не более двух на каждое «окно» приема».

Кроме того, будет ограничена деятельность заведений общественного питания. Им разрешено работать с 6.00 до 23.00. Круглосуточно обслуживать посетителей смогут придорожные и привокзальные кафе, а также заведения, работающие на вынос и осуществляющие доставку.

Ранее было принято решение не открывать для посетителей детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные. Кинотеатры могут оказывать услуги, но при условии заполняемости не более 50 процентов мест.

Напомним, что масочный режим действует по всей России.

Количество заболевших коронавирусом растет по всей стране уже несколько недель. В Югре суточный прирост составил 199 случаев. За период пандемии в округе зарегистрировано 27 680 случаев новой коронавирусной инфекции, COVID-19 унес жизни 235 человек.