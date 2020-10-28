Общепит в ХМАО будет работать с ограничениями из-за распространения COVID-19

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла дополнительные меры по предотвращению завоза и распространения коронавируса в регионе. Режим обязательной самоизоляции для людей из групп риска продлен до 15 ноября. На этот же период продлены и другие, введенные ранее, ограничения.

Кроме того, в округе ограничена деятельность организаций общественного питания. Им разрешено работать с 06.00 до 23.00.

«Допускаются: круглосуточное обслуживание навынос, в том числе в придорожных Организациях; круглосуточное предоставление услуг общественного питания с присутствием граждан в помещениях Организаций в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах; круглосуточная доставка заказов Организациями», – уточняется в документе.

Ранее Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим по всей стране, а также рекомендовал ввести ряд ограничений, в числе которых запрет на работу общепита и развлекательных заведений ночью.

В Югре по данным на 28 октября зарегистрировано 27 680 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 23 707 югорчан, умерли 235 человек.