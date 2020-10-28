Общепит в ХМАО будет работать с ограничениями из-за распространения COVID-19

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла дополнительные меры по предотвращению завоза и распространения коронавируса в регионе. Режим обязательной самоизоляции для людей из групп риска продлен до 15 ноября. На этот же период продлены и другие, введенные ранее, ограничения.
Кроме того, в округе ограничена деятельность организаций общественного питания. Им разрешено работать с 06.00 до 23.00.
«Допускаются: круглосуточное обслуживание навынос, в том числе в придорожных Организациях; круглосуточное предоставление услуг общественного питания с присутствием граждан в помещениях Организаций в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах; круглосуточная доставка заказов Организациями», – уточняется в документе.
Ранее Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим по всей стране, а также рекомендовал ввести ряд ограничений, в числе которых запрет на работу общепита и развлекательных заведений ночью.
В Югре по данным на 28 октября зарегистрировано 27 680 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 23 707 югорчан, умерли 235 человек.
....прямо сейчас вкантактике гуляет фотка как на автовокзале огромная толпа людей в очереди за спецодеждой...