Очередной прямой эфир губернатора Югры будет посвящен «зимней безопасности» – снегу, освещению и бродячим собакам

Очередной прямой эфир Натальи Комаровой с югорчанами будет посвящен насущным сезонным проблемам – зимней безопасности. А конкретно – уборка и вывоз снега, который обильно обрушился на регион в последние дни, вопросы освещения улиц и темное полугодие и проблема голодных и опасных бродячих собак. По словам губернатора, эти темы ей предложили обсудить сами югорчане в комментариях и пожеланиях в ее социальных сетях.

Так как разнообразие вопросов в рамках одной встречи высоко, то и количество участников тоже расширенное. К обсуждению подключатся главы муниципалитетов, управляющие компании, департамент ЖКХ, ветеринарная служба округа, Жилстройнадзор, мусорный оператор «Югра-Экология».

Как обычно, помощь в проведении эфира окажут специалисты – на этот раз руководители и представители городских пабликов, которые получают больше всего жалоб на тему снега, мусора, благоустройства и бродячих собак. В частности – руководитель сообщества «О, Сургут!» Александр Побережный, представители «Типичного Ханты-Мансийска» и «Типичного Нефтеюганска» Иван Романов и Лариса Щеглова.

«Актуальные вопросы, зафиксированные вами ситуации, требующие решения управляющих компаний, органов местного самоуправления, направляйте в группу региона «Югра» ВКонтакте, в директ команды губернатора. На каждый вопрос будет дан ответ», – заверила Наталья Комарова.

Эфир начнется в пятницу, 30 ноября, в 14.00.