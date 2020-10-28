В Югре воспитатель детсада признана виновной в гибели ребенка

Няганский городской суд вынес приговор воспитательнице детского сада «Елочка», где в апреле 2019 года погиб 4-летний ребенок. Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

«Ей назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с запретом на три года заниматься педагогической деятельностью. Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевших о компенсации морального вреда на сумму 1 миллион 800 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Трагедия произошла во время утренней прогулки на детской площадке. Мальчик просунул голову между частями ограждения игрового деревянного помоста с горкой и не смог самостоятельно своевременно выбраться. В это время воспитатель отошла на соседний участок, оставив детей без присмотра. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии, но спасти его жизнь не удалось. Мама погибшего изначально была убеждена, что ее сын стал жертвой халатности.