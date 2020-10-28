Еще три жителя Югры не пережили пандемию

Три жителя Югры, проходившие лечения от коронавируса, умерли. Таким образом, число скончавшихся пациентов достигло до 235 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Напомним, что за сутки в округе COVID-19 подтвердился в 199 случаях. Состояние 118 пациентов тяжелое, 87 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 108 человек, за весь период пандемии – 23 707 югорчан.

Больше всего инфицированных обнаружены в Сургуте, Ханты-Мансийске и Когалыме. Меньше всего – в Сургутском районе, Лангепасе и Пыть-Яхе.