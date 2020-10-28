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Количество умерших от коронавируса югорчан выросло до 235

Еще три жителя Югры не пережили пандемию

Количество умерших от коронавируса югорчан выросло до 235
фото: siapress.ru

Три жителя Югры, проходившие лечения от коронавируса, умерли. Таким образом, число скончавшихся пациентов достигло до 235 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Напомним, что за сутки в округе COVID-19 подтвердился в 199 случаях. Состояние 118 пациентов тяжелое, 87 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 108 человек, за весь период пандемии – 23 707 югорчан.

Больше всего инфицированных обнаружены в Сургуте, Ханты-Мансийске и Когалыме. Меньше всего – в Сургутском районе, Лангепасе и Пыть-Яхе.


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Сегодня в 11:09, просмотров: 39, комментариев: 0
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