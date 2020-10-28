Новые случаи заболевания COVID-19 распределились по 20 муниципалитетам Югры

В Югре за минувший день зафиксировано 199 новых заболевших COVID-19. Таким образом, за весь период пандемии 27 680 человек были заражены. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи территориально распределились так:

Сургут – 39;

Ханты-Мансийск – 33;

Когалым – 15;

Кондинский район – 14;

Нижневартовск – 11;

Радужный – 10;

Нефтеюганский район – 9;

Березовский района – 9;

Нефтеюганск – 8;

Советский район – 8;

Урай – 7;

Октябрьский район – 6;

Покачи – 6;

Югорск – 5;

Нижневартовский район – 5;

Нягань – 4;

Мегион – 4;

Сургутский район – 3;

Лангепас – 2:

Пыть-Ях – 1.

«На момент выявления у 167 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у 6 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 165 случае. По 34 контакты уточняются. Состояние 118 пациентов тяжелое, 87 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб.