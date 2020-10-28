Новые случаи заболевания COVID-19 распределились по 20 муниципалитетам Югры

В Югре за минувший день зафиксировано 199 новых заболевших COVID-19. Таким образом, за весь период пандемии 27 680 человек были заражены. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи территориально распределились так:
- Сургут – 39;
- Ханты-Мансийск – 33;
- Когалым – 15;
- Кондинский район – 14;
- Нижневартовск – 11;
- Радужный – 10;
- Нефтеюганский район – 9;
- Березовский района – 9;
- Нефтеюганск – 8;
- Советский район – 8;
- Урай – 7;
- Октябрьский район – 6;
- Покачи – 6;
- Югорск – 5;
- Нижневартовский район – 5;
- Нягань – 4;
- Мегион – 4;
- Сургутский район – 3;
- Лангепас – 2:
- Пыть-Ях – 1.
«На момент выявления у 167 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у 6 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 165 случае. По 34 контакты уточняются. Состояние 118 пациентов тяжелое, 87 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб.