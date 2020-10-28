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Накануне в Югре зафиксировали 199 новых случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заболевания COVID-19 распределились по 20 муниципалитетам Югры

Накануне в Югре зафиксировали 199 новых случаев заражения коронавирусом
фото: siapress.ru

В Югре за минувший день зафиксировано 199 новых заболевших COVID-19. Таким образом, за весь период пандемии 27 680 человек были заражены. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи территориально распределились так:

  • Сургут – 39;
  • Ханты-Мансийск – 33;
  • Когалым – 15;
  • Кондинский район – 14;
  • Нижневартовск – 11;
  • Радужный – 10;
  • Нефтеюганский район – 9;
  • Березовский района – 9;
  • Нефтеюганск – 8;
  • Советский район – 8;
  • Урай – 7;
  • Октябрьский район – 6;
  • Покачи – 6;
  • Югорск – 5;
  • Нижневартовский район – 5;
  • Нягань – 4;
  • Мегион – 4;
  • Сургутский район – 3;
  • Лангепас – 2:
  • Пыть-Ях – 1.

«На момент выявления у 167 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у 6 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 165 случае. По 34 контакты уточняются. Состояние 118 пациентов тяжелое, 87 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб.


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Сегодня в 10:59, просмотров: 245, комментариев: 0
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