Долги населения Югры за электроэнергию превысили 300 миллионов рублей, еще 800 миллионов не платят предприятия

Долги югорчан одному только поставщику электроэнергии — компании «Газпром энергосбыт Тюмень» — превысили миллиард рублей: компания представила свой антирейтинг неплательщиков.

Львиная доля долгов приходится на юрлица — некоторые предприятия, организации и даже дачные кооперативы не платят годами, сетуют энергетики, и на сегодняшний день совокупная задолженность их составила 798 миллионов рублей. Пальму первенства в регионе по числу неплательщиков удерживает Сургут (картину крупнейшему муниципалитету региона портят как раз дачники). Также в черном списке юридические лица Югорска, Излучинска, Советского, Мегиона.

Сургут также остается в лидерах списка должников — физических лиц. Всего по Югре население накопило долгов почти на 302 миллиона, и на экономическую столицу региона приходится более 45 миллионов. На втором месте — юганцы с 35 миллионами долга, а далее идут жители Солнечного и Нягани — на каждый город приходится по 16 миллионов задолженности.

Заметим, что необязательные потребители электроэнергии вывели Югру на первое место антирейтинга, охватывающего всю территорию Западной Сибири. Только в ХМАО их совокупная задолженность превысила миллиард рублей — а на юге Тюменской области, например, этот показатель составляет 531 миллион рублей, на Ямале и того меньше — 373 миллиона.

Столь высокие показатели энергетики частично объясняют тем, что из-за распространения коронавирусной инфекции на территории всей большой Тюменской области до сих пор действует мораторий на применение санкций к должникам. «Некоторые граждане восприняли карантинные меры, которые были введены в качестве поддержки населения во время пандемии, как причину вовсе не оплачивать услуги ресурсоснабжающей организации, о чем свидетельствуют цифры по долгам физических лиц», — отмечает пресс-служба «Газпром энергосбыт Тюмень».

При этом долги копятся, и с каждым месяцем погасить их одномоментно сложнее — тем не менее, лучше сделать это до момента, когда антикризисные меры прекратятся: тогда поставщик электроэнергии начнет применять штрафные санкции — злостным неплательщикам не только начислят пеню, но и отключат электричество.