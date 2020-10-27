В Югре для детей на увеличенных осенних каникулах проведут около двух тысяч образовательных и развлекательных онлайн-мероприятий

Накануне, 26 октября, в Югре начались осенние каникулы для школьников. Вместо традиционной одной недели они продлятся две (до 8 ноября) – такое решение принял штаб по противодействию коронавирусу. Похожие решения принимались в других регионах, в том числе Москве – смысл в том, что дети в школах «обмениваются» вирусами, и могут заболеть сами или принести инфекцию в дом. А ведь многие контактируют с пожилыми родственниками, находящимися в группе риска.

Дабы минимизировать этот фактор, было решено не просто объявить удлиненные каникулы, но и максимально занять детей интересными и полезными делами в онлайне – дабы у них было меньше потребности очно собираться со сверстниками. Безопасность этих каникул и мероприятия для детей югорчане обсудили с Натальей Комаровой и экспертным сообществом во время традиционного пятничного прямого эфира.

Количество вариантов занятости для детей в ближайшие две недели на самом деле поражает – как рассказала губернатор Югры, за 14 дней пройдут 867 программ дополнительного образования в сети, 221 программа онлайн-лагерей и более тысячи различных мастер-классов, лекций, викторин и квестов. Заявки на онлайн-лагеря исчисляются десятками тысяч – в конце минувшей недели их число достигло 33 000.

«Нужно создать условия, чтобы после каникул дети вернулись в образовательные организации здоровыми», – подчеркнула Наталья Комарова.

К разговору подключались представители разных муниципалитетов, которые рассказывали о своем опыте проведения своеобразных онлайн-каникул (тогда удерживать молодых югорчан дома нужно было в куда более сложных условиях – все-таки лето), а также планах на ближайшие недели.

Полезный досуг для детей организуют почти все образовательные и культурные структуры. В СурГУ школьников подключают к проектной работе в политехническом институте. В Ханты-Мансийске один из главных музеев города – Музей Природы и Человека – собирает детей на онлайн-экспозиции «Мифологическое время». Няганский театр юного зрителя учит школьников технике рисования «Кляксография». В Нефтеюганске детский технопарк «Кванториум» проводит Инженерные каникулы, к которым подключились ученики 41 школы со всего региона.

Мудро поступают работники центра допобразования «Перспектива» из Ханты-Мансийска – они вывели свою деятельность в Youtube, где запустили программу «Онлайн каникулы – 2020». «Там продолжит работу программа, которая успешно стартовала в период летних каникул и получила массу положительных отзывов. Программа рассчитана на детей в возрасте от 5 до 17 лет. Данный ресурс доступен для всех жителей региона», – рассказала во время эфира замдиректора учреждения Ирина Захарова.

Есть примеры и очень серьезных занятий в онлайн-режиме – смена «Программирование и основы науки о данных», которую завершили около 300 учащихся из 14 муниципалитетов Югры. Там молодые югорчане погружались в механику построения искусственного интеллекта и машинного обучения. К слову, к закрытию этой смены Наталья Комарова подключилась в режиме ВКС, где ей презентовали лучшие проекты – например, молодые югорчане «научили» компьютерные программы определять рак кожи по фотографиям, или анализировать состояние лесов для будущего восстановления. Этот проект для Югры провела АНО «Открытое образование» из Москвы.

«Очень продуктивный получился эфир! Хорошо, что модераторы встречи в подробностях рассказали о всех образовательных онлайн-площадках. Дети однозначно найдут себе занятие на эти две недели!» – отреагировали на разговор в комментариях к эфиру в Instagram Натальи Комаровой.

Но не только вопросы собственно развивающего досуга обсуждались на эфире – например, руководитель Роспотребнадзора Майя Соловьева объяснила родительской общественности, как нужно поступать в случае поездки на каникулы в другие страны. Во-первых, конечно, поберечь себя. Во-вторых, обязательно по приезду максимально быстро сдать тест ПЦР (и отправить его на «Госуслуги») и выяснить свой ковид-статус, дабы не подвергнуть опасности соотечественников.

Стоит отметить титанический труд, который был привлечен для этих двух недель. Подобная онлайн-активность делает огромный вклад в дело нераспространения коронавируса. «Спасибо всем, кто принимал участие в нашем эфире. Надеюсь, что югорчане получили подробное представление о тех вопросах, которые их беспокоили», – завершила разговор Наталья Комарова.

Ее новый эфир будет посвящен теме, которая стала резко актуальной в последнее время – «Зимняя безопасность» – про вывоз снега, уличное освещение и оголодавших злых бродячих собак.