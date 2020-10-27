В Югре заболеваемость ОРВИ выросла на 70 процентов по сравнению с прошлым годом

В Югре продолжает расти заболеваемость ОРВИ. За неделю за помощью к медикам обратились 17 854 жителя региона. Недельный темп прироста составил 22,4 процента. При этом по сравнению с прошлым годом заболеваемость выше на 72 процента. Об этом на заседании регионального оперативного штаба рассказал заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Югре Александр Казачинин.

Эпидемический порог по ОРВИ на прошлой неделе был превышен на 31,3 процента. Рост заболеваемости фиксируется во всех возрастных группах, но выше всего показатель среди граждан от 15 лет и старше (30,9%). В структуре заболеваемости чаще всего регистрируется SARS-CoV-2.

Александр Казачинин в очередной раз обратил внимание на темпы прививочной кампании против гриппа, которая, по мнению санврачей, идет слишком медленно.

Стоит отметить, что жители Югры жалуются на отсутствие в аптеках лекарств от гриппа и ОРВИ. Как выяснилось, причина в перебоях с поставками препаратов.