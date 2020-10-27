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​Бдительная вартовчанка десять дней переводила мошенникам деньги, пока не лишилась всех сбережений

Мошенники похитили у вартовчанки более пяти миллионов рублей, действуя по новой схеме

​Бдительная вартовчанка десять дней переводила мошенникам деньги, пока не лишилась всех сбережений
Фото: pixabay.com

54-летняя жительница Нижневартовска лишилась всех сбережений и взяла на себя два кредита, пытаясь спасти свои деньги. Общий ущерб составил пять миллионов 300 тысяч рублей. При этом женщина была убеждена, что проявила максимальную бдительность. Все потому, что преступники действовали по новой схеме – с привлечением «полицейского».

Чтобы обогатиться на крупную сумму мошенники держали связь с жертвой десять дней. Началось все со стандартного звонка якобы от представилися сотрудниками службы безопасности ПАО «Сбербанк России». Собеседники пояснили, что на ее счетах зафиксировано списание денежных средств и для того, чтобы сохранить сбережения гражданке необходимо перевести деньги в резервные ячейки Центробанка.

«Югорчанка поняла, что разговаривает с мошенниками и прекратила диалог. Но спустя время раздался очередной звонок, на этот раз со стационарного телефона якобы дежурной части окружной полиции, от «майора полиции Вячеслава Волкова». Потерпевшая проверила номер и убедилась, что действительно беседует с сотрудником правоохранительных органов. Он напомнил вартовчанке, что в последнее время участились случаи мошенничества и нужно быть бдительными. Рассказал, что не следует пренебрегать звонками сотрудников безопасности, и чтобы сохранить свои деньги, лучше всего их переводить на резервные счета. И эти самые «сотрудники банка» не заставили ждать своего звонка. Вновь напомнили о себе на следующий день, сказали, что на карте зафиксированы списания и предложили перечислить средства на различные счета. Гражданка последовала советам, пошла в ближайший банкомат и произвела операции по переводу денежных средств. Так она проделывала подобные действия в течение десяти дней, более того, югорчанка оформила на свое имя два займа в разных банках», – рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Сейчас настоящие полицейские предпринимает все меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.


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Сегодня в 13:46, просмотров: 417, комментариев: 0
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